El Dipy sobre su cruce con Laura Miller: "Trabajo con humor en las redes, hice una parodia"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Laura Miller y El Dipy se cruzaron fuerte vía telefónica el jueves en el ciclo "El Tratamiento". "No tenés vergüenza con lo que hiciste", le recriminó ella a él por un video de humor que había subido hace un tiempo la pareja de Mariana Diarco. se cruzaron fuerte vía telefónica el jueves en el ciclo, le recriminó ella a él por un video de humor que había subido hace un tiempo la pareja de





PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con el cantante tropical quien expresó sobre este tema: "La verdad estoy sorprendido. No pensé que esta señora me iba a decir esto y más cuando ya pasó tanto tiempo. Si vos tenés ganas de aclarar algo que te molesta los teléfonos se consiguen".





"Se lo dije al aire: si la ofendí le pido disculpas. Yo sólo me subí a algo que hizo todo el mundo, no yo sólo, pero bueno se ve que le vino bien decírmelo a mí ahora", añadió.





"Lamento mucho su dolor porque habrá sido horrible pero yo no hice absolutamente nada de malo ni me reí de su situación. Hice una parodia. Yo trabajo con el humor en las redes y agarré justo ese tema como he agarrado muchos temas de actualidad. Lo hice con humor. La verdad no entiendo".