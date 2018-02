El Dipy le pidió perdón entre lágrimas a su hijo mayor: "Me gustaría volver el tiempo atrás"

El Dipy suele ser un canto a la alegría. Es un tipo gracioso en el mundo del espectáculo y su trascendencia siempre fue a fuerza de pulmón. Desde aquella campaña que inició el año pasado para bailar con Marcelo Tinelli hasta sus videos virales que generan una revolución entre sus seguidores. suele ser un canto a la alegría. Es un tipo gracioso en el mundo del espectáculo y su trascendencia siempre fue a fuerza de pulmón. Desde aquella campaña que inició el año pasado para bailar conhasta sus videos virales que generan una revolución entre sus seguidores.





Tomás Dente, "Vino para vos", el cantante se emocionó hasta las lágrimas y le pidió perdón a su hijo mayor tras ver un video que éste le grabó. Verlo como se lo vio anoche en televisión no es algo común. En su paso por el ciclo deel cantante se emocionó hasta las lágrimas y le pidió perdón a su hijo mayor tras ver un video que éste le grabó.





"Hola pa, te quiero decir que cuando sea grande no me quiero quedar pelado como vos. No, fuera de jo..., te quiero mucho pa, espero que compartamos muchos más momentos juntos, sabés que te amo mucho, chau, besos", lanzó Tomás de 13 años.





Envuelto en lágrimas, el artista intentó hablar sin que se le quebrara la voz. "Es la primera vez que sale en televisión. Me arrepiento tanto de que no me hayan dado la oportunidad de ser un buen papá con él. No porque yo no quise, sino porque nunca me dejaron ser buen papá con él. Y es tan buen hijo, a pesar de todo él está siempre", expresó.





"Su madre, sobre todo su madre, ella hace todo lo posible para verme destruido. Pero en vez de pensar en destruirme a mí debería pensar de que a mí no me hace nada, le hace mal a él. Yo ya tengo 40 años, yo ya estoy grande, a mí no me hace mal más nada, nada me hace mal, y sin embargo le hace mal a él, a él le duele, él sufre, él ve", respondió.





"Perdoname por no haber estado el tiempo que necesitabas, creo que acá no hay que echar culpas, yo también soy culpable. Perdoname por hacerte falta en un montón de cosas, me encantaría volver el tiempo atrás pero no puedo, y trato de ser el mejor padre que puedo, no puedo hacer más. Te amo con toda mi alma, sos mi sangre, sos mi vida, y te elegiría una y 50 mil millones de veces más. Sos un hijo inmenso para mí, y te amo con toda mi alma, nada más", cerró El Dipy.