El día que Juan Darthés se defendió de la acusación de Calu Rivero en la mesa de Mirtha

"Nadie estaba presionado, vos no querés hacer una escena y no la haces. Ella hablaba de incomododidad. Acoso es una palabra muy fuerte. Yo no tenía relación con Rivero fuera de escena, nunca la tuve, por eso lo quiero llevar a la Justicia", comentó el actor.

Embed







"Yo no vengo a hablar mal de alguien. Soy yo el que lo lleva a la Justicia. Si vos tenés algo para decir, decilo en la Justicia, es el lugar. Yo estoy haciendo una escena, un acting, terminada la escena, yo me voy a mi casa, nunca tuve relación", aseguraba.





"Solamente tuve un comentario vía mensaje directo de Twitter, nunca tuve su celular. Ella me mandó un mensaje directo de Twitter planteando que se sentía incómoda. Yo le respondí que hace treinta años que trabajo de esto y nunca tuve tal planteo, le dije que lo hablemos con la producción para cambiar las escenas y la historia. Y al otro día, le dije si quería hablar, y partir de ahí no teníamos más diálogo", explicó.