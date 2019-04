El día de furia de Mauricio Dayub tipo "Relatos salvajes"

Y agregó: "Cuando llegué vi que no se podía salir por ningún lado y me agarró un poquito... Entré a casa y le dije ´ya lo soluciono´. En el momento vi una lata de pintura que el pintor había dejado con su ropita. Y también vi el agua de los perros... Y dije: ´¿Voy con el agua o con la pintura?´. La rebajé un poco, salí y el auto que era bordó cambió de color. Cerré la puerta y el corazón me empezó a zapatear. Ahí dije: ´¿Por qué hice esto?´. Suena el portero, pensé que era el dueño, pero no, era un vecino que me dijo que le manché la camioneta".





Cierto es que no terminó de contar la historia, aunque seguramente al dueño del auto no le cayó para nada bien lo que hizo. "Cuando estaba cerrando la puerta vi que el sol estaba secando la pintura. Entré a buscar la manguera, el cepillo y una esponja", cerró.