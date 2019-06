El desgarrador testimonio de la viuda de Lucho Avilés: "Nada hacía suponer este horrible final"

Lucho Avilés a los 81 años, mientras almorzaba con amigos y su esposa en la Asociación Argentina de Caza y Conservacionismo, en Belgrano. El sábado pasado fallecióa los 81 años, mientras almorzaba con amigos y su esposa en la Asociación Argentina de Caza y Conservacionismo, en Belgrano.





El periodista se había retirado de la mesa e instantes después se desvaneció en el suelo, tras sufrir un infarto masivo al corazón.





María del Carmen Festa, en "Pamela a la tarde". El pionero del periodismo de espectáculos fue recordado con un conmovedor mensaje de su viuda,, en





"Buenas tardes a todos, quiero agradecerles por estar en estos momentos presentes. Vino Mauro para que yo le pudiera dar una nota, pero les pido por favor que me comprendan. Es muy difícil para mí enfrentar una cámara, ponerme a hablar de todo lo sucedido. Es tremendamente doloroso", comenzó la mujer.





Y continuó: "Sé del cariño que Lucho le ha tenido siempre a Pamela, lo digo con sinceridad, no lo digo por quedar bien. También ella siempre ha sido amorosísima con él. Entonces, en honor a eso, es que les estoy enviando este audio, para que por lo menos de alguna manera tengan mi palabra y sepan un poco cómo ha sucedido todo esto".

Lucho Avilés







"Algo tan inesperado, tan imprevisto. Estaba todo bien, hacía dos meses se había hecho chequeos generales, incluso estudios del corazón, y todo le había dado bien. Dentro de su patología que él tenía, y sus cosas, estaba todo perfecto, nada hacía suponer este horrible desenlace", manifestó María del Carmen. Y recordó a corazón abierto: "El sábado a la mañana, como siempre, le hice el desayuno, tomó su desayuno, leyó el diario, intercambiamos charlas, cosas, como cotidianamente hacíamos, y a las 12 , como los sábados habitualmente hacía, se iba al club a a almorzar con sus amigos, a disfrutar. Después jugaba unos partidos de truco y alrededor de las cuatro de la tarde, cinco, volvía".





De repente, la mujer de Avilés contó cómo se enteró de aquel desgarrador momento en su vida: "Y ese sábado- ese sábado espantoso- se fue como siempre a las doce y alrededor de las tres de la tarde me llaman para decir que fuera al club, que Lucho se había descompuesto, y que fuera para allá. Y ya sinceramente tenía como un presentimiento, un pálpito horrible, y junto a nuestro hijo, que le pedí que me acompañara porque no me animaba ya ni siquiera a ir sola, fuimos allí y nos encontramos con ese cuadro que nunca en mi vida hubiese imaginado tener que atravesar de esa forma".





"Es muy difícil hablar de esto. Tuvo como un infarto masivo, y bueno, de ahí ya todo lo que ustedes saben . Es muy difícil para mí. Son 38 años de casada, más de 40 años que lo conozco. He vivido cosas lindísimas, he tenido otros momentos no tan lindos, pero como cualquier pareja común", finalizó.