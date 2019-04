El desesperado audio del hijo de Samid cortó el festejo del relanzamiento de "Polémica en el bar"

Juan Alberto Samid, hijo del empresario de la carne que está prófugo de la Justicia Sin embargo, un audio de último momento dehijo del empresario de la carne que está prófugo de la Justicia Argentina y detenido en Belice, cambió por completo la apertura.





"Soy el hijo de Alberto Samid, estamos acá en Belice y nos pasa lo siguiente: Aparentemente se lo quieren llevar ilegalmente, lo quieren extraditar ilegalmente, la policía no nos está dando ninguna información, está acusado no sabemos de qué, no tenemos la más remota idea a dónde están yendo. Esto es una injusticia total. Quiero que se haga público", dijo José en el audio.

Marcelo Bellis y el regreso de Albertito (Álvaro Navia) y Coco Silly. Cierto es que hoy estaba anunciado el relanzamiento del programa y la incorporación de





Pero todo cambió de manera repentina. La apertura y el momento donde llegó el audio del hijo de Alberto Samid:

Con motivo de los 56 años de el ciclo que conduce por iba a tener un ciclo especial de entrada para entretener a los televidentes.