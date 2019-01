El descargo de Nicole Neumann tras ser acusada de discriminación

Nicole Neumann fue acusada por un medio tucumano de lanzar una frase racista mientras participaba de un evento en Tafí del Valle. A partir del escrache, los tucumanos están muy enojados y hasta quieren declararla "persona no grata". La modelofue acusada por un medio tucumano de lanzar una frase racista mientras participaba de un evento en Tafí del Valle. A partir del escrache, los tucumanos están muy enojados y hasta quieren declararla "persona no grata".

Radio Continental Tucumán publicó en su cuenta de Facebook que la modelo le habría pedido a un guardaespaldas que la ayude a salir de un evento al que asistió. "Ay, sacame de acá que está lleno de negros".

"Hace apenas unos minutos en Tafí Del Valle Nicole Neumann llamó a su guardaespaldas y le dijo 'Ay...sacame de acá que está lleno de negros'. Neumann fue contratada por una altísima suma de dinero para participar del lanzamiento de temporada turística en Tafí del Valle. No solo no llegó a tiempo a la conferencia de prensa si no que después protagonizó este acto racista y profundamente despectivo hacia los veraneantes en Tucumán. Trabajadores de prensa que la rodeaban en ese momento quedaron estupefactos", comunicó la radio.

Más tarde, una usuaria que vio la publicación de la emisora, defendió a Nicole y al rato, la modelo que había asistido a un evento en Tafí del Valle para promocionar la temporada de verano en esta provincia le contestó con una suerte de descargo: "Qué bueno que haya gente lógica y amorosa como vos... No me conocen nada y me quieren difamar con puro invento de mi persona, tristeza total quien haya sido esa mala persona".

"Que venga a decirme en la cara el supuesto guardaespaldas con el que hablé (porque no hablé con ninguno ni jamás diría algo así) y va a tener que probar su palabra de alguna manera mirándome a los ojos", dijo en otro mensaje.

Finalmente, la Municipalidad Tafi del Valle también desmintió la falsa información "La modelo se presentó en el horario estipulado y brindó una nota para todos los medios presentes, como se estipuló. A pesar de este trato, la señora Nicole Neumann accedió a dar algunas entrevistas individuales. En tiempos de fake news y posverdad, desmentimos está versión y dejamos como pruebas imágenes de la conferencia de prensa; y repudiamos esta manipulación de la información con fines desconocidos", dice el comunicado. La modelo le agregó un comentario: "La mentira tiene patas cortas".

