El descargo de Natalie Pérez luego de que los heaters criticaran a su novio

San Valentín y las parejitas del ambiente compartieron fotos cómplices en las Llegóy las parejitas del ambiente compartieron fotos cómplices en las redes sociales . Pero como siempre pasa, algunos usuarios sólo interactúan con comentarios irrespetuosos y carentes de toda sensibilidad.

Este parece haber sido el caso de Natalie Pérez, quien recibió algunas críticas negativas luego de compartir en Instagram algunas imágenes con su amor, a quienes los heaters terminaron criticando con ofensivos comentarios.

Furiosa por lo sucedido, Natalie salió a contestarles

"Él es mi bombón. Esta foto la saqué porque era la última mañana que compartíamos del verano: él va con basura en la mano porque siempre levanta lo que la gente tira en la playa. Eran las 7 AM, nos habíamos despertado porque él tenía que trabajar allá lejos donde trabaja, lejos de acá pero cerca de allá, del mar, del horizonte. Eso es lo que le gusta. A mí también, pero de momento no coincide con mi trabajo.

También tiene un poco mal sacados los pelos del pecho por mí, se nos quedó sin batería la máquina, a mí siempre me pasan esas cosas, el tema es que cada tanto se rebaja por el calor que le ocasiona.

Mi peludo surfista libre, un ejemplo de persona para mí por sus valores, y les juro que para todas las personas que lo conocen. Valorado, respetado, admirado y querido. Es que hay personas que vienen iluminadas desde otro lugar. Todo lo que vean en Instagram deberían poder verlo en vivo antes de dar un like. No todo es tan real, el espíritu, la energía, la vibra de una persona cuando la vez cara a cara puede cambiar absolutamente tu idea sobre la misma.

Por favor, no quiero que me pongan si está bueno o no está bueno. No quiero saber cuántas gustan de mi compañero o cuántas no, solo que estoy orgullosa de salir con él y aunque sus comentarios NO influyan en mi decisión, pueden herir.

Lo veo al lado mío en todas las aulas que pise en esta vida desde la sala de 3 hasta 5to año. Lo último que le vi fue lo que respondí (estaba caliente y caliente, no soy recomendable). Durante muchos años fue un gran amigo en mi vida, siempre me acompañó y me cuidó. Le vi y le veo a él todo lo que no encuentro en ningún otro. Él es macho por rústico, por bohemio, masculino, pero para nada machista. Él ha cambiado mi forma de pensar en varios aspectos. No le gusta para nada que suba fotos de él en mi Instagram, él prefiere la vida sin exposiciones, aunque los portales se hayan encargado de poner siempre su nombre y apellido sin que yo se los proporcione. Tal vez creen que son buenos periodistas o detectives averiguándolo, pero solo son unos maleducados que no respetan la decisión de una persona. Así estamos. Esta es la última, así no se enoja conmigo".