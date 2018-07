El descargo de Karina "La Princesita" ante una crítica a su actuación en Siddharta

Karina "La Princesita" no contaba con experiencia como actriz, pero así y todo, la cantante decidió afrontar el desafío de Flavio Mendoza, quien la convocó para integrar su obra, Siddharta. no contaba con experiencia como actriz, pero así y todo, la cantante decidió afrontar el desafío dequien la convocó para integrar su obra,

En una nota publicada en La Nación, el periodista Pablo Gorlero, habló de la actuación de Karina en la mencionado espectáculo, pero a ella no le gustó y realizó un fuete descaro a través de Instagram.

"Un punto flojo de Siddharta es el interpretativo. Sus protagonistas, Facundo Mazzei y Karina la Princesita sorprenden con su gran calidad vocal pero, sobre todo, ella falla en lo interpretativo. No es actriz, más no se puede pedir, pero ahí uno cuestiona si es necesario llamar a una figura mediática si hay tantos intérpretes integrales talentosos", escribió Gorlero.

Luego, llegó la respuesta de La Princesita: "Qué sabe señor Pablo Garlero si se me puede pedir más o si puedo dar más o no? Por qué subestimar y rebajar, por que dar por hecho algo de lo que no está seguro? Y si cree estarlo está equivocado, porque yo sí puedo dar más".

"Yo no creo estar haciendo todo perfecto, pero si estar esforzándome mucho por lograrlo, por no fallar a quienes confiaron en mí, ni al resto de mis compañeros, ni a la gente que viene a vernos, ni a mi misma. Es feo escuchar gente como usted, con ese tipo de mensajes, que hacen creer a las personas que no somos capaces de dar más!!!".

Luego, la cantante consideró que "Una cosa es ser crítico y me las Banco todas. Pero otra, es ser dañino. Yo si soy capaz de dar más y de superarme a mi misma. Y les digo a todos los que se crucen con gente como este señor , que les dicen que no son capaces de dar más, que no son lo suficiente, que no son demasiado, que no van a poder y que no se les puede pedir más, que SI PUEDEN Que con esfuerzo, dedicación y amor, no sé si podremos ser los mejores en lo que hacemos, pero si podemos dar un poco más! SIEMPRE! Que nadie les haga creer lo contrario. Que nadie los encasille más, supérense a sí mismos".