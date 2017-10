El descargo del cantante de "Salta la Banca": "No soy un abusador"

El cantante del grupo de rock Salta la Banca, Santiago Aysine, fue acusado por distintas chicas en redes sociales de acosarlas. La usuaria de Twitter @_SoleMerk2 fue la primera en tirar la bomba y luego, otras jóvenes secundaron con sus propias vivencias a la iniciadora del escrache.

Luego de hacerse pública la noticia, Aysine dialogó con el programa radial Vergüenza ajena, de la Rock & Pop de Córdoba y negó todas las imputaciones que pesan sobre su persona.

"Esto comenzó con una acusación que claramente es falsa de alguien que no conozco y de algo que no pasó. En esa primera acusación se hablaba de que yo en principio quise robar un beso, que es algo que no he hecho casi nunca en mi vida, salvo con alguien que sí conocía y tenía un vínculo. En segundo lugar, ¿tocar a alguien? Una pavada gigante también. Me tomó por sorpresa y me pareció una locura", arrancó a decir.

"Creo que es un momento en el que es necesario que las mujeres digan cosas, y caí en la volteada. Detrás de las acusaciones hay bastante saña. Está bien. Habrá que escuchar a las víctimas y yo tendré que salir a negarlo porque nunca pasó, nunca en mi vida abusé de nadie. Es algo que jamás haría en mi vida", dijo el músico, refiriéndose a las acusadoras como "víctimas".

Luego, dijo que nunca ha sido "una persona machista desde lo verbal". "He peleado y he sido agresivo como cualquiera cuando me peleo, pero eso no contempla el sexo. No soy un abusador, jamás lo fui y todo lo que he hecho en mi vida fue absolutamente consensuado", concluyó Santiago Aysine.

No soy un abusador, jamás lo fui y todo lo que he hecho en mi vida fue absolutamente consensuado", concluyó Santiago Aysine.

El aroma a escándalo es inevitable.

¡Escuchá el audio!

Embed





Embed Al principio pensé que era mi culpa (por haber tomado) después entendí que no. Amo a Salta la banca, pero las cosas como son. pic.twitter.com/6JWHcJoOBb — Ro García. (@Rocioo_lpda) 20 de septiembre de 2017

Embed Te gustó en algun momento salta la banca? Te entera... — Amaba a Salta La Banca hasta hoy, que me enteré de ... https://t.co/ZsQGu6O1IM — Luciana Díaz Derpic (@_ddluciana) 21 de septiembre de 2017

Embed Compañera que fue víctima de Aysine también: pic.twitter.com/PCFK184q1Q — Milagros. (@MilagrosDwarf) 20 de septiembre de 2017