El descargo de Débora D´Amato contra quienes la criticaron por apoyar el aborto

A pocas horas del tratamiento del proyecto para legalizar el aborto, son muchos los artistas que han hecho pública su postura en torno a la ley.





"Intrusos" (América TV), Débora D´Amato, que manifestó su apoyo. Y desde Instagram les respondió a aquellos que cuestionan que se manifieste a favor de la legalización, aun estando embarazada de cuatro meses. Una de ellas es la panelista de, que manifestó su apoyo. Y desdeles respondió a aquellos que cuestionan que se manifieste a favor de la legalización, aun estando embarazada de cuatro meses.





"A las indignadas que me achacan el pañuelo verde y mi embarazo, de un modo vil y berreta les reitero: 'no se trata de mí, tengo empatía y la realidad me cachetea'. No quiero más clandestinidad ni ilegalidad. Si no lo entienden, no me sigan... Que deseen lo peor a mi embarazo sólo las hace miserables y canallas", escribió la periodista ante las críticas que recibió.

Cabe recordar que este miércoles se discutirá en la Cámara de Diputados el proyecto que prevé la legalización del aborto.





Si bien hoy son mayoría los que han adelantado su rechazo, aún hay muchos indecisos, por lo que se prevé un final abierto.