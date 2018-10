Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Anamá Ferreira fue sorprendida con un festejo de cumpleaños sorpresa en la noche del viernes.





La ex modelo fue citada en secreto a un lugar donde la estaban esperando familiares y amigos más cercanos. El evento fue organizado en silencio por su hija modelo Taína.





En diálogo exclusivo con PrimiciasYa.com, Anamá comentó sobre lo vivido: "Fue un cumpleaños sorpresa que organizó mi hija. En una casa en Palermo, que se hacen tipo restaurante. Me mandaron ahí y me hicieron tocar el timbre 4".

"Toqué el timbre y era la fiesta con mis amigos. Incluso quedé mal con un montón de amigos que no invité porque yo no sabía nada, no invité yo", agregó.





