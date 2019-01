El cruce del Chino Darín con Romina Seferian tras la acusación hacia su papá: "Lo que quiso conseguir, lo logró"

Romina Seferian denunció públicamente a Ricardo Darín de haberla acosado en un boliche y señaló que Florencia Bas, esposa del actor, la golpeó y la amenazó con una botella de cerveza. En 2011 una joven llamadadenunció públicamente ade haberla acosado en un boliche y señaló que, esposa del actor, la golpeó y la amenazó con una botella de cerveza.





Moria Casán, para contar el episodio que vivió. Ahora fue el Chino Darín quien salió a defender el nombre de sus padres. La pareja en aquel momento desmintió todo y ahora la modelo reapareció en el ciclo de, para contar el episodio que vivió. Ahora fue elquien salió a defender el nombre de sus padres.





"Estuve ahí y NO fue eso lo que pasó. Tampoco fue como lo contó en 2011 (en el mismo canal), cuando pretendía difamar a mi madre. Dijo que no tenia nada que decir contra mi padre que 'es todo un caballero', búsquenlo. Huele a oportunismo cambiar tanto el discurso 7 años después", había comentado el martes el actor en Twitter, negando el relato de la modelo.

"Incorrectas" (América TV), y relató en detalle lo sucedido a través de una charla telefónica con la diva mientras Romina estaba en el piso. Ahora, el Chino salió al aire en el programa de Moria,, y relató en detalle lo sucedido a través de una charla telefónica con la diva mientras Romina estaba en el piso.





"Yo estuve ahí toda la noche presente y me acuerdo perfecto lo que pasó. Ella dice que salió moreteada, yo no lo vi. Lamento si en verdad le pasó eso", indicó.





Y agregó: "Cuando a ella se la llevan los hombres de seguridad después de acercarse a la mesa en la que estábamos, porque estábamos todos compartiendo en familia, y los testigos que ella dice tener son gente con la que no se habla y por eso no la salen a bancar. No pasó lo que ella dice que pasó. Cuando se la lleva la gente de seguridad, mis viejos iban detrás de ellos y en un momento mi papá le dice que la lleven con cuidado".





Luego, remarcó: "Ella lo que quiso conseguir lo logró, estar sentada en tu programa hablando de su carrera artística".





