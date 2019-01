El contundente mensaje de Calu Rivero a Juan DarthÃ©s: "No me vas a seguir manejando la cabeza"

Dulce Amor. Por eso, era lógico que ante la nueva y grave denuncia contra Juan Darthés que realizó Thelma Fardin, todos quería saber la opinión de Calu Rivero. Fue la primera en señalarlo públicamente cuando ambos protagonizabanPor eso, era lógico que ante la nueva y grave denuncia contraque realizó, todos quería saber la opinión de





Mauro Viale, en A24. Comprometida con la lucha contra el machismo y la violencia de género, Calu no hizo oídos sordos al episodio que argumentó su colega y fue categórica al momento de opinar sobre el descargo de Darthés con





"Cuando lo vi la última vez en la televisión, tomé la dimensión de que hasta ahí iba a llegar. Lo vi con un mensaje súper oscuro, en el que seguía hablándoles a las víctimas, cuando dijo que se iba a matar. Lo no dicho es: 'Si a mí me pasa algo, ustedes son las culpables'. No. Yo no me voy a hacer cargo de eso, no me vas a seguir manejando la cabeza", dijo en una nota que publica Gente esta semana.





Y luego agregó: "Hacé de tu vida lo que quieras. Yo ya estoy del otro lado. Me fui de la novela hace seis años, hacía cinco que no actuaba. Viajé, hice terapia, me metí en un viaje de autoconocimiento muy profundo... Se lo conté a la prensa hace un año".