El conmovedor testimonio de CAE: "Empeñamos todo para comprarle juguetes a nuestros hijos"

Mirtha Legrand y emocionó a todos con una dura historia familiar que vivió en 2001. Cae , una de las caras más reconocidas en el rock melódico argentino, estuvo por primera vez en el programa dey emocionó a todos con una dura historia familiar que vivió en 2001.





España en plena crisis. "A veces las experiencias feas de vida hacen que te renueves", empezó a relatar. "Yo había puesto mi propia empresa en el año 2000 después de trabajar para muchas empresas. Y me fundí", contó. Ese año, el cantante tuvo que dejar el país con su mujer y sus pequeños hijos, y emigrar aen plena crisis.contó.





"Emigré con mis dos bebés a Madrid y di con un empresario que me estafó", dijo y ante tal escenario llamó a su hermano para pedirle plata pero se encontró con una desagradable novedad: "No puedo mandarte porque acá hay algo que se llama corralito".





CAE se quedó sin trabajo teniendo que afrontar el pago de un alquiler y mantaner a dos bebés. Por eso, decidió volver al oficio de su familia y como tercera generación de peluqueros, fue a los salones de belleza a pedir trabajo.





"La pasé feo. Tuve que volver a reinventarme. Fue un reseteo a mi vida y me costó contarlo", reconoció. Cuando Mirtha le preguntó en qué momento sintió que había tocado fondo, el músico abrió su corazón con una dura historia que lo hizo emocionarse. "Hacía mucho tiempo que en Madrid no nevaba y en el año que estuve, nevó como nunca. Y me agarró en la mala, al punto de estar sin auto", comentó.





"Era noche de Reyes. Habíamos empeñado un reloj y con eso, le compramos unos juguetes a nuestros hijos. Cuando íbamos a volver a casa nos dimos cuenta que no nos alcanzaba para el metro y nos colamos. Al final, nos engancharon... Y le dije al señor que estaba pasando por un momento muy especial. Le conté que era argentino. Él me dijo 'pasen, pasen, pero ustedes los sudacas nos están arruinando el país'", reveló.





"Yo veo las crisis como pequeñas oportunidades", finalizó CAE dejando una atmósfera de pura emoción en el ciclo de La Chiqui.





Embed