El conmovedor mensaje que Defederico le dedicó a una de sus hijas: "No paro de llorar..."

Matías Defederico se separó de Cinthia Fernández y como una expareja con hijos, deben cumplir con un cronograma de tutela y custodia compartida de las tres niñas de las que son padres. se separó dey como una expareja con hijos, deben cumplir con un cronograma de tutela y custodia compartida de las tres niñas de las que son padres.





Instagram una foto de una de las mellis durmiendo en su casa. Y no pudo contener su emoción. Es por eso que estos momentos de cambio y transición pueden ser difíciles para ellos. Durante el fin de semana, Defederico compartió enuna foto de una de las mellis durmiendo en su casa. Y no pudo contener su emoción.





"¿Qué decirte, no? Seguramente estarás hasta sufriendo extrañando a tus hermanas, pero te quedaste al lado de papá, para acompañarme, para dormir juntos y abrazados como me lo pedís todos los días", comienza el texto que le dedicó a la pequeña.

Una publicación compartida por Matt (@mattdefederico) el 24 de May de 2018







"La verdad que hay momentos en la vida que no se pagan con nada y te juro que este es uno mi princesa, no puedo parar de mirarte y llorar por lo que me estás regalando, es una noche maravillosa, una noche soñada", siguió.





Por último, Matías reconoce que quizás no sea el mejor papá del mundo pero que va a recompensarlas por todas las noches en las que les ha faltado.