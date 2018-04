El concursante de American Idol no siente haber sido acosado por Katy Perry

El concursante de American Idol, Benjamin Glaze, salió en defensa de la jueza Katy Perry después de la indignación de que ella lo besara sin consentimiento durante el estreno de la nueva edición del programa, el domingo pasado.

"No creo que Katy Perry me acosara sexualmente", escribió el cajero de la tienda de electrónica de 20 años en Instagram el miércoles."Estaba incómodo en cierto sentido de cómo nunca me habían besado antes y no lo esperaba", señaló el participante.

"Mi objetivo principal es llegar a las personas a través del amor universal a la música y no causar conflictos o ira contra nadie ni sobre ninguna situación", agregó Glaze.

Glaze tenía 19 años cuando audicionó en octubre pasado con una canción llamada Stadium, y recibió muchos elogios, pero no el boleto Gold.

"Desearía haberme desempeñado mejor en el momento", continuó Benjamin, quien proviene de una familia conservadora de Oklahoma.

Mirá!

Embed