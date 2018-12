El Comunicado de Enrique Estevanez tras la denuncia de Ximena Rijel

Ximena Rijel, actriz que formó parte del elenco de "Dulce amor" (2012), Telefe, denunció públicamente al productor de aquella ficción, Quique Estevanez, a través de su cuenta de l, actriz que formó parte del elenco de(2012), Telefe, denunció públicamente al productor de aquella ficción,a través de su cuenta de Facebook

"Cuando trabaje en "Dulce amor" haciendo de una ex novia de Sebastián Estevanez, habiendo empezado a grabar y teniendo otros libros en mi mano, me citaron para que tuviera una reunión con Enrique Estevanez y en esa reunión como yo no le seguí el juego, me dijo que mi participación terminaba...", escribió la actriz, entre otras cosas.

Pero este jueves por la tarde, LCA Producciones, productora de Estevanez, difundió un comunicado con respecto a las acusaciones de Rijel.

Leélo completo, a continuación:

"Ante versiones circulantes, LCA Producciones S.A. comunica que:

La señora Nydia Ximena Caligiuri (seudónimo artístico: Ximena Rigel) fue convocada por nuestra producción a través de su representante para realizar el personaje "Lorena" en la tira "Dulce Amor", por el término de 5 capítulos, 3 de ellos grabados los días 27-12-2011 y el 05-01-2012, por los que cobró su respectivo caché en tiempo y forma.

El personaje en cuestión tuvo su desarrollo según lo previsto por el equipo autoral, si bien la historia hizo que grabe y salgan al aire sólo 3 de los 5, lo que inicialmente iba a ser contado por un personaje, fue hecho por 3 diferentes (incluida el de la Sra. Ximena Caligiuri).

Por su parte, aclaramos que el Sr. Enrique Estevanez no se involucra en la elección de los actores a excepción del casting protagónico, esto es una tarea que compete a los equipos que llevan adelante cada proyecto.

Ponemos a disposición de la Justicia: capítulos escritos, planes de grabación, días y horarios de citación y días y horarios en que el personaje salió al aire.

Aclarado este malentendido, no haremos ninguna otra declaración excepto que sea requerida por vía judicial", concluye.