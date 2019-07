El Chyno Agostini respondió a las críticas por su look: "Lo hago porque me gusta a mí, es feo discriminar"

Gonzalo "Chyno" Agostini respondió a las críticas por su look con uñas pintadas, curitas en su cara y el pelo teñido a través de un video que compartió en respondió a las críticas por su look con uñas pintadas, curitas en su cara y el pelo teñido a través de un video que compartió en Instagram





"Es difícil expresarme frente a una cámara yo. Después que salió la nota que yo me pinté las uñas, me llegaron muchas críticas, las cuales no me molestaron, las dejé pasar", dijo el cantante de trap.





"Pero hubieron un par de situaciones que me activaron a hacer este video. Si te pones una curita sos esto, si te pintas las uñas sos esto... Yo lo hago porque me gusta a mí", agregó.





Y cerró sobre su look: "Si lo hago es porque a mí me gusta. Eso pasa muchas veces en la sociedad que critican y no tiene absolutamente nada de malo. Es algo feo discriminar y criticar por quién andas o como te vestís o usas".