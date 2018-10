Darío "El Chino" Volpato se refirió al tuit de Alfredo Casero en donde le respondía fuerte a unas declaraciones de él que replicaron en los portales. se refirió al tuit deen donde le respondía fuerte a unas declaraciones de él que replicaron en los portales.





Embed Y la generosidad de la gente hace que le den al Chino Volpato una aptitud artística que no tiene. https://t.co/l8eTfH7vwy — ALFREDO CASERO (@agencialavieja) 1 de octubre de 2018







"Con Casero hubo un mal entendido desde el lado de Alfredo porque primero y principal no lo conozco personalmente. Entendió mal las cosas. Lo que quise es defenderlo a él y también a Dady. Hice una comparación: si bien cada uno puede aportar ideas desde su lugar, uno no tiene la capacidad de resolver. Nosotros podemos decir metafóricamente 'slogans' muy lindos que pueden quedar en el inconsciente colectivo de la gente pero no podemos hacer nada", explicó el "Midachi" en el ciclo radial "Modo sábado" por Radio Nacional. explicó elen el ciclo radialpor

"Quise defender al artista, porque a veces pasa que cuando un artista habla opinando sobre política, puede suceder que la gente después no va al teatro. No siempre la gente puede separar lo que uno piensa de lo que uno es como profesional", fundamentó Volpato.





Y cerró: "Si pudiera volver el tiempo atrás y repensar lo que puse, no volvería hacerlo. Soy un tipo que nunca hago referencia a las personas. No me gusta molestar a la gente porque tampoco me gusta que me molesten. Volvería a pensar antes de poner un ejemplo así porque no quiero molestar a nadie, así que espero que se subsane pronto este tema".