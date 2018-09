"Familias frente a frente", el nuevo reality de cocina de Telefe, ya tiene fecha de estreno. La conducción estará a cargo del Chino Leunis, y estará acompañado por Christophe Krywonis, Dolli Irigoyen y Mauricio Asta que ocuparán el rol de jurados. el nuevo reality de cocina de, ya tiene fecha de estreno. La conducción estará a cargo dely estará acompañado porque ocuparán el rol de jurados.





En el nuevo programa, 6 familias de 4 integrantes cada una y de diferentes culturas (italiana, árabe, española, asiática, peruana, judía, entre otras), competirán demostrando su saber en la cocina e intentarán conquistar al prestigioso jurado con sus platos, recetas, historias y sabores.





"Bake Off Argentina", la competencia "Familias Frente a Frente" también se ubicará en el prime time del domingo. El día elegido por el canal de las pelotas para el estreno del nuevo ciclo es el 23 de septiembre a las 22hs. Al igual quela competenciatambién se ubicará en el prime time del domingo. El día elegido por el canal de las pelotas para el estreno del nuevo ciclo es el 23 de septiembre a las 22hs.





Y a días de su regreso a la pantalla de Telefe, "El Chino" dialogó a solas con PrimiciasYa.com y manifestó sus sensaciones de este nuevo ciclo: "Me parece que es un desafío maravilloso, siempre fui seguidor de los realitys de cocina y ahora tenemos una linda oportunidad de hacer un programa que genere que la familia se reúna frente la tele y que también incentive a la gente para que cocine en su casa. Todos nos vamos a sentir identificado con cada una de las familias que participan".





Pasaron casi seis meses desde que finalizó "En qué mano está?", su último programa que hizo en el canal de las pelotas, y el conductor señaló: "Estuvo bueno de tomarse un poquito de pausa en la pantalla. Esta bueno que te digan un poquito que te extrañan, me parece que es importante revitalizarse. Mi regreso lo tomo con mucha alegría, además la gente va a sentir mucha empatía con este programa porque todos tenemos inmigrantes en el árbol genealógico".





Con respecto a cómo se lleva con la cocina, indicó: "Soy un 6 punto. Lo que mejor me sale es el pastel de papas. Una vez por semana me toca encarar la cocina, puede que haga un doble (almuerzo y cena) si es que un sábado o domingo haga asado. Pero a veces por cuestión de tiempo y otras porque me hago el zonzo lidera más mi mujer (Karin) en la cocina, tengo que admitirlo. Está bueno que cocine más ella que yo, porque lo hace más rico y comemos más rico. Pero me defiendo bastante bien yo, hago milanesas o una salsa para las pastas... ¡Hambre no voy a pasar!".





Por último, comentó: "Si tuviese otra vida y no fuese el conductor, me gustaría participar en un programa de estas características con mi familia. Sería como vivir una experiencia única con tu familia".





¡Mirá la entrevista completa con "El Chino" Leunis"!

