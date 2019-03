El Chino Leunis: "Empezar el año con un cambio de look me hizo sentir bien, me gustó"

A partir del lunes 11 de marzo a las 9 de la mañana, Leandro "El Chino" Leunis estará al frente de la nueva temporada de "Morfi, todos a la mesa" junto a Zaira Nara.





El conductor viene de realizar "Familias frente a frente", también con gran éxito en la pantalla de Telefe.





"Estoy muy contento por el hecho de que el programa esté muy instalado y eso me da mucha seguridad. Estuve yendo mucho al programa para poder interiorizarme del espíritu del programa y cómo vive el equipo el armado del mismo. Me encanta trabajar con Zaira, es una muy buena mina y una de las conductoras que más evolucionó en la televisión. Ella se hizo cargo de un espacio que creo es picante y lo hizo muy bien, confío en que voy aprender mucho de ella", señaló El Chino en diálogo con PrimiciasYa.com.





Y luego destacó: "Para mí es muy importante tener buena relación en el trabajo y poder disfrutar de lo cotidiano. Pensá que vamos a compartir 25 horas por semana, casi será un matrimonio televisivo con Zaira. Llegar a Morfi para mí es como un espacio en el que pretendo quedarme por mucho tiempo".





Con respecto a cómo se lleva con la cocina, dijo: "Me defiendo bastante, pero me gustaría aprender a cocinar un poco más pero tenemos a grandes cocineros en el programa y la idea es aprender de ellos. La idea con Zai es animarnos a más y a cocinar en el programa, también de invitar a la gente a que lo haga".





Por último, se refirió a su cambio de look: "Tuvo muy buena aceptación mi corte de cabello. Tenía un jopito desde hace tiempo que era como un clásico. Pero fue como una especie de empezar un año nuevo y empezar con un cambio que me hizo sentir bien y me gustó mucho".





¡Mirá la entrevista completa con El Chino Leunis!