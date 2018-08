El Chavo Fucks: "Para mí Maradona es Dios, es lo más grande que nos pasó, incluso más que Messi"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Diego "Chavo" Fucks dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com luego del enojo de dialogó en exclusiva conluego del enojo de Diego Maradona que hizo público en Instagram contra él y otros periodistas deportivos.











"No tengo nada contra Diego y no nada haría para boicotearle nada. Es más, yo creo que tiene que estar cerca de la selección siempre".





"El tema es que debe haber visto alguna vez que hicimos algo en 90 Minutos o Tarde redonda en donde estábamos repasando los candidatos en base a la información que teníamos, no en base a nuestro deseo, entonces se debe haber enojado conmigo por lo que vio ahí", fundamentó.







"Amo a Maradona, lo conozco y no me enoja. Si fuera por mí lo traigo a vivir conmigo pero la información que tengo es que no es candidato a la selección, no es un tema de lo que quiero o no, es un tema de información".





"Habrá visto justo Fox que hablábamos de los candidatos y él no estaba y le molestó y no me resulta extraño que le moleste, Diego ama a la selección y es el emblema más importante que tiene nuestro equipo. Maradona para mí es Dios", finalizó Fucks.



Embed Una publicación compartida por Diego Maradona Oficial (@maradona) el 16 de Jul de 2018 a las 9:28 PDT

