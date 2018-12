El Chaqueño Palavecino pidió disculpas tras el exabrupto a Ivana Freitag

Chaqueño Palavecino se disponía a dar una nota cuando esbozó una frase fuera de lugar sobre un tatuaje que lleva en la espalda la periodista Ivana Freitag. Else disponía a dar una nota cuando esbozó una frase fuera de lugar sobre un tatuaje que lleva en la espalda la periodista

La situación se dio en la presentación de los Festivales de Verano de Córdoba, donde antes de comenzar con la nota al aire, el Chaqueño hizo mención al tatuaje que tenía Ivana Freitag en su espalda: "Y cuando te busco no hay camas que no he recorrido...", recitó él, generando las risas de la cronista y los demás.

El sábado, a dos días de que el escándalo tomara estado público y ser repudiado en todos los medios locales y, en las redes sociales, el folklorista utilizó su cuenta de Facebook para pedir disculpas a Freitag y a las mujeres en general.

"Pido disculpas públicamente si mi comentario ofendió, fue en tono de broma (claramente tonta y desubicada, más al darse en el marco de una nota periodística), sin ninguna mala intención, simplemente era un chiste, sentí estar en confianza con Ivana por tantos años que llevamos de conocernos. Claramente esto no es excusa y más aún si la incomodé a ella", fueron algunas de las palabras que escribió en su muro de la red social.

Mirá la declaración completa del Chaqueño:

Embed

Embed