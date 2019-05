El Chaqueño Palavecino aclaró lo que sucedió con el músico en su show: "Está buscando fama"

Chaqueño Palavecino salió a aclarar lo que pasó con el escándalo de la Plaza de la Música cuando Renzo Tapia, un músico, subió al escenario a cantar en medio de su show y luego denunció que el cantante lo maltrató.

"Cuando me acerco a despedirme y agradecerle termina diciéndome que si quiero cantar que me busque un grupo. En el momento pensé que era todo un chiste hasta que empezó a insultarme. La verdad que no termino de entender su enojo, si el me da el permiso de subir qué necesidad tiene de comportarse así. Simplemente me llevé una gran desilusión del que alguna vez fue mi ídolo", escribió Renzo en la redes.

Pero el Chaqueño explicó la situación al Canal 12 de Córdoba. "Este tipo subió a cantar, se le dieron dos temas para que cante y salió a hablar cosas que no se le dijo nunca. Es verdad que le dije que arme una banda, pero le di lugar", dijo y agregó: "Si soy su ídolo, no me tiene que molestar", dijo el cantante.

"Le cedí lugar y salió a hablar mal. Está buscando fama, así no se busca. A mí me costó hacer lo mío, se tiene que dar cuenta. Quién es, no lo conozco, yo tenía armado mi trabajo para dar lo mejor para la gente, no se entiende", afirmó enfáticamente y aseguró que nunca se lo quiso sacar de encima, como parece en el gesto del video, solo le decía que vuelva a cantar que es lo que tanto le había pedido durante todo el show.

"Hay varias cosas lindas con chicos que han subido a cantar. Yo ya no quiero seguir con esto, le he dado mucha alegría a la gente durante muchos años y he hecho mucho por la música argentina, no sé hasta dónde...", concluyó.