El buen gesto de Pampita con Benjamín Vicuña

Benjamín Vicuña se instalará en España durante cuatro meses para grabar una ficción de Netflix. Ante esa oferta laboral, el actor chileno pasará un buen tiemo sin ver a sus hijos.





Carolina "Pampita" Ardohain sorprendió al anunciar que se ausentará unos días de "Pampita online", el programa que conduce por Telefe, para llevar a sus hijos a ver a su papá.





Durante el programa se debatía sobre el fuerte reclamo público de Maxi López a Wanda Nara, quien aseguró que hace dos meses que no puede ver a sus hijos, y en ese marco Pampita contó sus planes.





"De hecho, me voy a ausentar unos días porque me voy a España a llevar a los chicos a ver al papá. ¡No me voy de vacaciones! ¡Me voy a llevar a los chicos! No lo hago solo por el papá, lo hago por los chicos", explicó la modelo.