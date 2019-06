El audio de Whatsapp donde la joven acusa a Neymar por violación

"¿Recuerdas todo ayer? El tipo que conocí hoy no era el mismo de ayer. Fue por ese Neymar de hoy que me apasioné. Estaba emocionada de conocerte. Ayer fue todo tan rápido ... De ahí, por la mañana, vi esas marcas. Ayer apenas nos hablamos. Estabas agitado. En ese momento llegó más tranquilo. Ayer, yo estaba tranquila y hoy quien está agitada soy yo. Nos hemos perdido cada uno. Pena que salió mal", es parte de la charla grabada en una nota de voz por parte de Najila Trindade, la modelo que denunció por violación a Neymar. , es parte de la charla grabada en una nota de voz por parte de, la modelo que denunció por violación a





"Pero las marcas, tu fuiste culpable también (risas). Tu me pedías más", contesta Neymar aunque no fue difundido hasta el momento.

Embed



Y la joven agrega: "¿Está loco? Yo pedí para parar y tu incluso me pediste disculpas, pero ahora ... algo más para terapia. Si mandaste esa foto a alguien, por favor, pídele que la borre por qué no quiero nada envolviendo mi nombre. Comparado con lo que has hecho, no sería nada. Aunque me haya cambiado sólo hoy (y pagado de loca porque antes la ficha no había caído), tu sabes muy bien lo que pasó y cómo me trataste. A pesar de que eso quede en off para siempre y nunca más nos hablamos, allá en el fondo sabes lo que pasó".