El audio donde el hijo de Mario Teruel confiesa el abuso sexual

En la grabación que realizó la víctima, Lautaro Teruel de 27 años, hijo de Mario Teruel del grupo "Los Nocheros", reconoce el hecho de abuso sexual.





Habla de un "escrache" que le hizo tiempo atrás una joven que también denunció haber sido sometida sexualmente por él y dos amigos más.





En la grabación, el joven de 27 años reconoce no tan solo este abuso sino también otro que cometió con dos amigos más contra una amiga.





Fue la propia víctima, que ahora tiene 16 años y al momento del hecho unos 6 o 7 años, quien tomó la valiente decisión de grabar la conversación que mantuvo con Teruel cuando este intentó pedirle disculpas por lo sucedido.

Mario Teruel







La adolescente comienza explicando que su abuela le dijo que iban a ir a cenar y en esa oportunidad apareció él. Al parecer, no se veían desde hace muchos años.





Al principio, el menciona un "escrache" que le hizo tiempo atrás una joven que también denunció haber sido sometida sexualmente por él y dos amigos más.





"El día que te pedí disculpas, dos días antes una amiga de añares, nos escrachó en Face a dos amigos y a mí, diciendo que habíamos abusado de la mina, tenía carteles de mis amigos que decía violadores, yo tenía los huevos en la garganta. Fue una situación muy densa. Pero cuando me pasó eso, lo primero en que pensé fue en vos, yo quería pedir disculpas hace ya rato y ahora es la oportunidad", menciona.

nocheros.jpg



Continua minimizando la situación y agradeciendo que el caso no haya vuelto viral, sobre todo por su apellido. "La mina lo tiró, una amiga de toda la vida, pero podría haber levantado el tubo y decir, che loco me quiero juntar porque tengo una versión de lo que pasó esa vez y capaz que ustedes tienen otra. Podría haber salido sin asco, pero gracias al cielo y la tierra no fue así. De todas maneras, lo poco que se viralizó fue suficiente como para hacernos pingo a nosotros".





Cuando ocurrió eso, Lautaro detalla que creyó que era su oportunidad para pedirle disculpas a su primera víctima, sin saber que ella lo estaba grabando.

"Yo te hablé, súper tranquilo, dentro de todo, se me reventaba el corazón pero estaba dentro de todo tranquilo y ya venía de 3 días llorando como una china. Antes estaba hecho pingo. Perdí una banda de peso, no comía nada, fumaba todo el día. Entonces, me di cuenta que no quiero que le pase a nadie" , dijo.





Durante la charla, el joven le manifestó a la adolescente que se acordaba de ella pero de su cara cuando era "pendeja", que no tenía otro recuerdo de ella.

los nocheros.jpg







"El otro día que te vi ahí, dije está re grande. Pero a partir de ese día, me acuerdo de vos así como estas ahora y no esa sensación chota. Era una necesidad de sacarlo y de intentar escucharte también, fue una boludez", indicó el muchacho.





En ese momento, la víctima le preguntó porque lo había hecho y el no supo que contestar. En palabras textuales le respondió: "No sé boluda, era muy pendejo, no sé realmente, no sé cuál es la respuesta a por qué lo hice. Si sé que cuando lo hice en un momento no te gustó nada, porque si me di cuenta, y nada y pasaba el tiempo y más me hacía la cabeza, que culiao que fui, eras re pendeja, habrá sido hace 10 años.". Ella le contestó: "Claro, yo tenía 7, 6, ahora tengo 16".





El diálogo continuó con él diciendo: "Claro, eras re pendeja. No sé porque, yo debí haber tenido 16, 17 también. Pelotudo. No saber las consecuencias que podía traer después o lo que te podía causar. Capaz que fue tu primera experiencia y cualquiera, digamos".





Sobre el final, Lautaro le expresó: "Me encanta que estés ahora así, grandota, que se pueda hablar con vos, boluda, no siempre se puede, no siempre tenes la posibilidad de arreglar las cosas o de intentar arreglarlo. En ese momento no tuvo arreglo, pero ahora sos un poco más grande, podemos charlarlo, juntarnos, me podes tirar un mensaje o lo que sea".





"Como le dije a tu vieja, para vos y para ella yo estoy, para cuando quieran hablar. Para tu vieja también, ya sé que es mucho más difícil, pero nada tampoco me gustaría verle la cara a tu vieja y que se entere que soy un hijo de mil puta. Porque soy moquero, pero tampoco siento que sea un abusador. Saber que si lo fui, es un bajón", expresó el hijo del músico.