El audio de Carlo Di Doménico donde acusa a Juan Manuel Campillo de haberlo estafado

Juan Manuel Campillo, ex secretario de Hacienda de Santa Cruz y ex pareja de Carlo Di Doménico, fue mencionado por varios testigos en la causa de los cuadernos K y fue detenido este martes tras la orden del juez federal , ex secretario de Hacienda de Santa Cruz y ex pareja de, fue mencionado por varios testigos en la causa de los cuadernos K y fue detenido este martes tras la orden del juez federal Claudio Bonadio

Cabe mencionar que luego de su muerte, en mayo de este año, los hijos del fallecido Di Doménico le pidieron a la Justicia investigar el fallecimiento de su padre. "Estiman en el núcleo familiar que no fue de forma natural el deceso de su progenitor", informa el escrito policial.

Esta tarde, en Intrusos, se pudo escuchar un audio enviado por Di Doménico a una de sus empleadas antes de su muerte en el cual, puede oírse al modisto disparar contra Campillo, acusándolo de haberlo estafado y confirmando la mala relación entre ambos.

"Stéfano (el hijo) te va a ver y le das las sandalias. Te voy a pedir un favor, es top secret, es secreto, no lo podés repetir, ni preguntar a Juan. Tenés que buscar la libreta de matrimonio colorado, de Juan y mía. Está en el escritorio de él. Donde la encuentres o en los cajones de la mesa de luz, donde la encuentres escondétela en tu cartera, así se la das a Stefano porque yo me tengo que divorciar en poco tiempo porque me ha estafado", se oye en la primera parte del audio.

Y prosigue: "Me ha estafado plata. Estoy muy bien. Vos sabés claramente que nunca me enamoré de Juan, nunca. Me daba pena dejarlo, pero bueno... se portó mal... Alguien que te quiere ahorcar no está bueno tenerlo al lado. Así que bueno, quiero ir cuando él no esté. Así que me tendrás que avisar y si no irá mi hijo a retirar mis cosas. Vos sabés cuáles son mis cosas, basta que lo pongas en valijas, mi hijo se hace cargo. Mi hijo se viene a vivir conmigo a Punta del Este, así que todo está muy pero muy bien", concluye.

