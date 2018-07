Susana Giménez fue el viernes a Café La Humedad, el bar de Cacho Castaña en el barrio de Boedo, y protagonizó una "conferencia de prensa" que duró apenas unos minutos. fue el viernes a, el bar deen el barrio de, y protagonizó una "conferencia de prensa" que duró apenas unos minutos.





Teté Coustarot, la conductora arribo al café concert pasadas las 22 y en la entrada fue sorprendida por decenas de periodistas que esperaban su llegada. Junto a su amiga, la conductora arribo al café concert pasadas las 22 y en la entrada fue sorprendida por decenas de periodistas que esperaban su llegada.





En medio de tanto alboroto, Susana accedió a responder algunas preguntas antes de entrar al local de Cacho, donde la esperaba el cantante junto a Nacha Guevara.

Embed Una publicación compartida por Nacha Guevara (@nachaguevaraoficialok) el 21 de Jul de 2018 a las 8:38 PDT







"Susana, ¿te llamó Mirtha Legrand por el día del amigo?", fue la primera pregunta que le hicieron a la animadora.





"Sí, sí, nos hablamos por teléfono", respondió. "¿Y Marcelo (Tinelli)?", quiso saber otro cronista. "No", contestó la diva y agregó enfurecida: "Les voy a decir una cosa: estoy harta de las cosas que preguntan ustedes. Yo no hablo de los demás, no me gusta, no quiero".

En ese preciso momento, otro movilero le preguntó a la conductora si Luis Miguel la había llamado para saludarla por el día del amigo.





Entonces, la conductora reaccionó de una manera inesperada. "¿Pero qué te pasa?", contestó. Ahí decidió por terminar la charla con los cronistas, quienes comenzaron a abalanzarse sobre ella.





Video: "Implacables".