El apoyo de Jorge Rial a Morena: "Te amo, hija; cuando nos necesitamos..."

"Se me rompió mi familia, me quedé sola con un bebé de tres meses. Hubo violencia desde que nació Fran. Cuando tenga todos los papeles voy a poder hablar bien. La denuncia está hecha, la hice ayer. Lo pude hablar con una de mis mejores amigas el mismo día que pasó", dijo esta mañana entre lágrima Morena Rial sobre la denuncia por violencia de género contra Facundo Ambrosioni, su ex pareja.





Además de esta grave situación, la cantante reveló que Ambrosioni le fue infiel numerosas veces: "Después del nacimiento del bebé volvía a casa a las 10:30 de la mañana y me decía que se había ido a lo de un amigo o que se había quedado dormido en la puerta del boliche. Eso pasó como cinco veces".

En medio de este difícil momento, More destacó que su papá fue una gran contención: "La primera vez que le pedí a Facundo que se vaya de mi casa yo ya lo había llamado a mi papá, porque me cuesta mucho despegarme de la relación. Me dijo que lo hablemos porque teníamos un hijo en común, y que él no quería generar otra vez una guerra. Ese día discutimos, pasaron las cosas que pasaron. Hace una semana le encontré todos los mensajes con otras minas y ahí dije basta. Papá sabe todo. No se lo dije en la cara pero se lo dije por teléfono".





Jorge Rial decidió hacer un descargo en "Intrusos" y enviarle un cálido mensaje a su hija. "Amo a Morena profundamente, la apoyo como siempre la apoyé. Ella tiene una familia atrás y ella lo sabe y lo siente. Te amo, hija. No hace falta que pidas perdón. Este es un vínculo irrompible", manifestó. Luego, al iniciar el programa,decidió hacer un descargo eny enviarle un cálido mensaje a su hija.manifestó.





América TV aseguró: "Es un tema muy delicado. Hoy nos toca ver la violencia de género del otro lado del mostrador". Finalmente, el conductor deaseguró: