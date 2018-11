"El año que viene Florencia Peña no estará en el jurado del Bailando"

Florencia Peña y Ángel de Brito comenzaron a llevarse a las patadas esta semana en el Bailando y ahora, durante una entrevista para Los especialistas del show, el periodista disparó contra su compañera y adelantó información sobre el futuro de la morocha en el certamen conducido por Marcelo Tinelli. comenzaron a llevarse a las patadas esta semana en ely ahora, durante una entrevista para Los especialistas del show, el periodista disparó contra su compañera y adelantó información sobre el futuro de la morocha en el certamen conducido por

"Con ella no pasa nada, lo que pasó al aire es la opinión de cada uno y ya está", le dijo De Brito al notero del ciclo de El Trece.

Y agregó, ante la insistencia del periodista: "No me gusta su rol como jurado y se lo dije en privado".

Luego, se refirió a la continuación de Peña en la mesa examinadora del Bailando: "El año que viene no estará en el jurado. Ella creo no quiere y tampoco la quieren acá. Marcelo Polino y yo estamos confirmados, después no sé".

"Ella me dijo que todavía no había encontrado su lugar en el jurado, me dijo que no quería entrar en peleas y después terminó entrando. Es muy fácil el laburo para alguien que es artista", concluyó de Brito sobre Flor. ¡Tremendo!

