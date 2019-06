El after-party de Carla Peterson y Nancy Dupláa, las mujeres que se llevaron el Oro

Un dúo imbatible que -junto a un elenco de excelentes actores- se convirtió en la figura absoluta de la última entrega de los Martín Fierro.

Juan Minujín y Luciano Castro fue la gran ganadora de la noche. Carla se llevó el premio a Mejor Actriz (en la misma terna estaba Nancy) y la novela se quedó además con las estatuillas por Autor/ Libretista, Actriz de Reparto, Mejor Actor y Mejor Ficción Diaria. La tira que protagonizaron junto afue la gran ganadora de la noche. Carla se llevó el premio a Mejor Actriz (en la misma terna estaba Nancy) y la novela se quedó además con las estatuillas por Autor/ Libretista, Actriz de Reparto, Mejor Actor y Mejor Ficción Diaria.

Como frutilla de la torta, subieron a recibir el Martín Fierro de Oro. Una gala inolvidable que merecía un after-party, también memorable, del que la revista ¡HOLA! Argentina fue testigo.

"Trabajar con Nancy es un un sueño", cuenta Carla, y Nancy responde: "Hacía mucho que no nos veíamos, desde que habíamos trabajado en Montaña rusa. En realidad, yo me la crucé a Carla en un mismo lugar en dos situaciones diferentes: saliendo de un supermercado con mi hijo Luca (19) -de bebé- en brazos. Y después me pasó lo mismo con mi hija Morena (15), también muy chiquita. Capaz vos ni te acordás, Carlita. Carla: Sí, me acuerdo que nos cruzamos, pero como yo no había sido madre todavía no lo puedo "medir" con ningún hijo".

"Y años después nos encontraron teniendo que contar la historia de dos mejores amigas -casi hermanas- y ese desafío dependía mucho de nuestra química, la energía de la una con la otra, de la empatía. Algo que pasa o no pasa", agrega Dupláa.

Y finalizó Carla: "Teníamos la intuición de que iba a pasarnos, pero el día a día te puede llevar para cualquier lado y por suerte, nos llevó al mejor lugar".





construyeron una amistad de ficción que traspasó la pantalla y, si bien se reconocen muy diferentes, son conscientes de que una brilló gracias a la otra.