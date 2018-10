El actor de "Liberen a Willy" fue arrestado por violencia doméstica

El actor que interpretó a un niño con problemas en "Liberen a Willy" se encontró en verdaderos problemas como adulto, y fue arrestado por violencia doméstica.

El ex actor infantil Jason James Richter, ahora con 38 años, fue arrestado el lunes por la noche en el Valle de San Fernando por delitos menores de violencia doméstica. Pasó dos noches en la cárcel antes de ser liberado el miércoles, según informa tmz.com.

El actor tuvo una discusión con su novia alrededor de las 7 pm en su casa. Las fuentes policiales dicen que él le preguntó por un compañero de trabajo y si estaban teniendo una aventura amorosa. Las cosas se agravaron y Richter se fue, pero volvió poco después.

La novia le dijo a la policía que se retiró a la habitación y cerró la puerta. Pero poco después Richter rompió la puerta para entrar. Ella le dijo a la policía que él la llevó a la sala de estar.

Cuatro horas después, la novia se presentó en la estación de policía y presentó un informe, denunciando violencia doméstica.

Richter interpretó a Jesse en "Free Willy" de 1993 y su secuela "Free Willy 2: The Adventure Home", en la que interpretó a un huérfano que se hace amigo de una orca en un parque acuático, y finalmente lo libera en libertad. La primera película también se unió a una de las canciones de éxito de Michael Jackson de los años 90, "Will You Be There".

Embed