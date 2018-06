El actor kirchnerista Raúl Rizzo, enloquecido de furia contra Fernando Iglesias y Juan Acosta,

"A dos Voces", por TN, la polémica por la consigna "La Patria está en peligro" enfrentó el actor kirchnerista Raúl Rizzo con su colega Juan Acosta y el diputado Fernando Iglesias, también invitados al programa. Anoche, en el ciclo político, por TN, la polémica por la consignaenfrentó el actor kirchneristacon su colegatambién invitados al programa.

El escándalo, protagonizado por Rizzo, comenzó a los pocos minutos de iniciada la entrevista.

"Los que tenemos memoria sabemos del 2001 que terminó con 40 muertos, 40% de desocupación, con una clase media que descendió a la pobreza. Veo pésimas las cosas. La Patria está en peligro desde antes del FMI porque tenemos expulsados de los trabajos todos los días, una inflación galopante, porque se disparó el dolar y hubo una devaluación espantosa; este gobierno es el que pone la Patria en peligro. No se habla más de las inversiones que iban a llegar al segundo semestre. Llegaron inversiones para la timba financiera y vos lo sabés muy bien", dijo Rizzo.

Luego, tomó la palabra Fernando Iglesias que sostuvo: "Hay toda una serie de inexactitudes. La inversión en Argentina está por encima del 21% y ha crecido el último año al 11% mientras el PBI crecía al 3%. Durante todo el ciclo kirchnerista hubo descenso de la inversión todos los años. 40 muertos no hubo, hubo 30 y algo, de los cuales 29 te informo, Raúl, se produjeron en provincias gobernadas por el peronismo. Así que informate bien de lo que pasó".

Rizzo explotó: "¡Estás mintiendo con las cifras, estás mintiendo con lo que dijiste de las inversiones y también con la cifra! Ya te he visto, te caracterizás por el cinismo. Básicamente sos un cínico. ¡A partir de tu cinismo es como te manejás! No me banco más en un país que tiene desnutrición infantil, que hay una gobernadora (por María Eugenia Vidal) que miente que bajó la mortalidad infantil, salís vos a hablar de inversiones. ¡¿Qué inversiones!?".

En ese momento se metió el actor Juan Acosta, que se definió en el programa abiertamente como "macrista" y apuntó: "Loco, tenés un problema psicológico"."

"No digas pelotudeces. Está demasiado grave la situación del país. Veo la cantidad de pobreza que hay", retrucó Raúl.

Y siguió: "Vos ponés cara de imbécil para denostar a tus compañeros. Te llenaste la boca hablando de corrupción cuando eso es un manejo de la prensa dominante para denostar a un gobierno que tuvo la valentía y los cojones de plantarse a poderes que nadie se había plantado. Y vos sos alcahuete de esa gente".

