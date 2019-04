El actor de "Graduados" que no volvería a la segunda temporada de la ficción

Daniel Hendler aseguró en una entrevista radial que no volvería a formar parte del elenco de "Graduados" si la tira volvería al aire con una segunda temporada.





"Efectivamente fue como un récord en 30 años, en ese momento veía el horizonte de los años siguientes, con proyectos que tenía para después y tenía la ilusión de que el público de Graduados fuera para esos otros proyectos", comentó el actor en charla con el programa "Por si las moscas".

Y señaló: "Sí tenía ganas de que terminara ese ciclo para recuperar un poco de vida, tenía hijos chicos, en su momento salía a algunos lugares disfrazado, fue una experiencia rara y novedosa que también la disfruté, además querían seguir con todo, obra, película todo, yo no quería seguir más".

"Cuando hice Graduados fue un momento en que necesitaba el trabajo, le escapaba al formato tira y no estaba pudiendo elegir mucho, si me pasa eso ahora, por supuesto que es más que digno, y no es que yo reniegue de eso", aclaró Hendler.