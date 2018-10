El actor argentino que fue convocado para la tercera y cuarta temporada de "La Casa de Papel"

"La casa de Papel" tendrá a un actor argentino en su tercera temporada. Luego de varios meses de misterio, y en el marco de la conferencia de prensa brindada en Berazategui, por el rodaje de su nueva película "Al Acecho", de Francisco D´Eufemia; Rodrigo de la Serna confirmó al portal CineArgentino.net que formará parte de la tercera y cuarta temporada de "La casa de papel", la serie furor de Netflix. tendrá a un actor argentino en su tercera temporada. Luego de varios meses de misterio, y en el marco de la conferencia de prensa brindada en Berazategui, por el rodaje de su nueva películade Francisco D´Eufemia;confirmó al portal CineArgentino.net que formará parte de la tercera y cuarta temporada dela serie furor de





"Es muy probable que el año que viene me vaya a España. Ya puedo confirmar que me convocaron para hacer la tercera y cuarta temporada de La casa de Papel. Estoy a punto de firmar el contrato. Va a ser un personaje fuerte, muy importante. No puedo adelantar nada al respecto", señaló el actor en la entrevista.

Y luego añadió: "Estoy contento porque es laburo, justo en una serie que está muy bien realizada. Es un momento de mi vida en el cual esta vez voy a decir que sí. España es algo más cercano que Hollywood, y tengo muchos amigos ahí".





Benjamín Vicuña -que viajó a España a grabar "Vis a Vis"- pero el elegido para el suceso de Netflix finalmente es De la Serna. Recordemos que en algún momento se había mencionado a-que viajó a España a grabar- pero el elegido para el suceso de Netflix finalmente es De la Serna.