En la madrugada del martes, Nicolás Magaldi contó desde Twitter que sufrió un accidente en las últimas horas.





"Todos arriba", FM 105.5 y "El show del problema", Canal 9, se cayó de la escalera y se dislocó el hombro. El conductor de, se cayó de la escalera y se dislocó el hombro.

Magaldi tendrá para un tiempito de recuperación y así lo contó él desde las redes sociales.

"Amigos mañana no estaré en el trabajo. Caí de la escalera y me disloqué el hombro. Un momento de porquería. Los abrazo. Apenas me reponga vuelvo al vivo de la radio y tele", comentó.





Se trata de una lesión en donde el hombro debe quedar inmovilizado unas semanas o con la utilización de un cabestrillo en el brazo.