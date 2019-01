El accidente de Andrea Politti que la llevó a terminar en el hospital

Andrea Politti fue protagonista de un insólito "Corte y Confección" (El Trece). En las últimas horas,fue protagonista de un insólito accidente en la grabación de su ciclo





"Politti tuvo un accidente tonto en el estudio. Se chocó con una cámara. La llevaron a un sanatorio cercano a la productora y después volvió para hacer la grabación del programa", informó hoy Ángel de Brito en "LAM".





Luego Lourdes Sánchez detalló: "Se le trabó el taco porque había algo abierto en la escenografía. Se agachó para destrabarlo y cuando se reincorporó, se chocó la cabeza con la grúa que sostiene una cámara . Se sintió un poco mareada".





Al ser consultada sobre el mal momento que pasó, Andrea expresó: "Estoy bien, no fue nada grave, fue un golpecito muy mínimo. Como estaba en un estudio de televisión, hay un protocolo que te cuidan. Me caí, pero tampoco fue para tanto. Estoy bien, por favor, no se preocupen. Fue una pavada total".