El abogado de "La Hiena" Barrios: "Él siempre se portó bien y esta mujer busca prensa"

nuevamente en problemas: el miércoles se conoció la denuncia de una de sus últimas parejas que acusó al púgil de maltrato físico y psicológico.

Mayra González habló de la situación cuando era pareja de Barrios y denunció violencia de género. Como la Hiena se encuentra bajo "libertad asistida" el mínimo delito podría devolverlo a la cárcel.

El exboxeador posee varios antecedentes violentos entre los que se cuenta la muerte de Yamila González quien se encontraba embarazada y fue atropellada por el ex deportista cuando se encontraba en Mar del Plata.

El abogado de Mayra González señaló hace pocas horas que la Hiena "cometió varios delitos, no solo los de violencia de género, sino que amenazó de muerte a Mayra. Además tampoco pasa la cuota alimentaria de su hija".

PrimiciasYa.com dialogó con Luis Enrique Rivera, abogado de la "Hiena", quien dio su versión: "La verdad es que lo tomamos como una sorpresa terrible. Rodrigo no tiene contacto con ella hace muchísimo tiempo, desde octubre como ella misma lo dijo... Se conocieron a través de un amigo en común pero Rodrigo nunca estuvo con ella".

hiena 1





"Ella iba a visitarlo a la cárcel, y también habría que chequear que ella iba a visitar a otras unidades. No tengo bien preciso ese tema, pero tengo entendido que hacía eso. Cualquier persona a la que se le adjudica una paternidad tiene derecho de pedir un ADN porque la Ley así lo indica. No es ningún delito solicitar un estudio de paternidad. Rodrigo lo pagó y se hizo cargo ya que el resultado dio positivo. Siempre le dio una cuota alimentaria. Tengo todos los recibos firmados por esta ella. Rodrigo me gira el dinero y yo se lo pago a Mayra", aseguró Rivera.

Y luego aclaró: "No hay ninguna denuncia formal, solo hizo una denuncia mediática. Es extraño que una chica a la que le ejercieron violencia de género aparezca después de siete meses a denunciar. Además Rodrigo está en Córdoba y ella vive en Buenos Aires. Él nunca vino para acá porque además no tiene un peso".

"Ella no tiene pruebas para acreditar que fue Barrios quien la golpeó. Para mí no ha sufrido violencia por parte de él. La Hiena siempre hizo las cosas bien. Para mí ella busca prensa y debe estar empujada por alguien que la asesora mal encima, si hubiese querido hacer las cosas bien hubiera recurrido a la Justicia. No queremos iniciarle ninguna querella, ella es víctima de una situación de alguien que la empuja para hacer algo mediático. También hay otra chica que lo denunció pero que el caso quedó archivado por falta de pruebas, denunciar denuncia cualquiera hoy por hoy", finalizó.

