PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con el abogado del actor, Juan Ignacio Giovanettoni , quien explicó la situación de Fede en la causa.

Una publicación compartida por Federico Bal (@balfederico) el Abr 15, 2018 at 2:05 PDT

"Le están dando más trascendencia de la que le corresponde dar. Esto no es ninguna novedad. Ya hace un año se sabía que íbamos a juicio oral por el tema de la licencia que era ideológicamente falsa. Era imposible que Federico supiese que dentro de ese distrito municipal había una organización delictiva que entregaba licencias que eran expedidas de modo irregular", comentó el letrado.