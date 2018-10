El abogado de Del Boca salió al cruce de Jorge Lanata: "Los que tienen que hablar son los jueces"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Jorge Lanata opinó de manera polémica del caso Andrea del Boca y la ficción "Mamá corazón" en una nota con el programa "Implacables", El Nueve.

"El caso está claro. Del Boca está procesada, está embargada en 50 millones de mangos. Que De Vido diga que es una persecución política, que ella diga... Ella se quedó con plata del Estado por hacer una producción que no terminó. Es como si vos tenés un proveedor, le encargás diez cajas de algo y te trae cinco y se queda con la plata. Esto no es político, esto es un tema de choreo", señaló el periodista.

PrimiciasYa.com se contactó con el doctor Juan Pablo Fioribello, abogado penalista quien fuera director General del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires durante varios años y considerado dentro del ambiente tribunalicio como un "duro" y hombre de acción sin miedos ni vueltas para enfrentar los conflictos, quien salió rápidamente al cruce de las palabras del periodista Jorge Lanata.





"Es bastante preocupante las declaraciones del periodista Jorge Lanata, más siendo que él tiene una larga trayectoria en el periodismo de investigación. Salí al cruce rápidamente para decir que eso que dice no es cierto, la novela no salió al aire por la sencilla razón que no dependía de Andrea del Boca que la novela salga al aire o no. El contrato de ella decía que solamente tenía que dar el contenido al banco. No dependía de ella si salía o no al aire y eso está acreditado en el contrato", señaló en exclusiva el abogado de la actriz.

"Pero lo que más duele es que un periodista como él justamente incurra en un delito al decir que ella se quedó con la plata, al decir que se trata de un 'choreo', cosa que no está para nada acreditado en la Justicia eso, está en pleno proceso judicial de investigación. Andrea del Boca es inocente y goza de sus principios de inocencia absoluto, pleno y total. Entonces lo que está haciendo el periodista es incurrir él en un delito al afirmar que una persona comete un delito cuando no está acreditado por la Justicia", fundamentó el letrado.







"La verdad que es un golpe muy bajo y lo que más llama la atención es que no quiere entrevistar a la otra persona, entonces no le interesa escuchar a la otra campana, la versión de Del Boca, que haría la objetividad del periodismo. Los que tienen que hablar son los jueces, no los periodistas como él que salen de ante mano a prejuzgar sin ser jueces y lo peor aún sin leer el expediente, porque no creo que haya leído los 15 cuerpos del expediente entero como para esgrimir semejante juicio de valor apresurado".





"Hay que ser muy cuidadoso de estas cosas, el proceso está en plena etapa investigativa. Algunos periodistas están intentando condicionar a los funcionarios que tienen que decidir cuando en el expediente, a mi juicio, no se encuentra vinculación alguna con el delito en sí por lo menos en lo que hace a la parte de Andrea del Boca puntualmente. En este caso no se trata de un delito y va a ser demostrado a la brevedad", añadió Fioribello.

Y cerró: "De hecho hay una pericia de los peritos de la Corte Suprema de Justicia ordenada por el juez Ramos donde los peritos dicen que no hubo irregularidad alguna, peritos oficiales de la Corte Suprema. Por eso me llama poderosamente la atención conociendo la trayectoria del señor Lanata, con el cual no tengo nada personal con él y nunca vi, que diga semejante barbaridad con la influencia que tiene en la gente cuando sabe que eso no es así y que la Justicia no tiene comprobado que haya sido así. Se está haciendo el proceso justamente para determinar responsabilidades. Es muy peligroso hacer ese tipo de afirmaciones".