El abogado de Cubero le recomendó bloquear a Nicole por los audios agresivos y en cualquier horario

Mica Viciconte dijera el fin de semana que Nicole Neumann llama a su ex pareja y padre de sus hijas, Fabián Cubero, a cualquier hora y que la trata de "gato", el futbolista habló sobre el tema.





Tomás Dente, panelista de "Nosotros a la mañana" (El Trece): "No está bueno recibir mensajes a las dos de la tarde a las tres de la mañana, yo quiero vivir tranquilo, Mica no merece todo esto", comenzó diciendo. Lo hizo mediante un mensaje de audio que le envió apanelista decomenzó diciendo.





Y luego agregó que "la bloquee (a su ex) del whatsapp y ya se lo expliqué. Me voy a manejar con mensajes de texto que les manda a las nenas. Yo quiero estar tranquilo, estar bien, no ando indagando de por qué esto y por qué lo otro, es mucho más simple la vida, lo comento para que no se hablen cosas del otro lado que son falsas".

El futbolista aclaró que la decisión la tomó junto con su abogado para evitar más problemas: "Es verdad que Nicole se dirigió de esa manera y de otras peores a Mica. Es un hostigamiento a toda hora con mensajes agresivos y amenazantes y la verdad es que yo cumplo con todo a rajatabla. Paso comprobantes todos los meses, cuando tengo a las nenas me ocupo de que estén bien, tranquilas, con gente de nuestro entorno".





Por último, llegó la respuesta de Nicole: "Él se ofendió porque yo cambie el horario de viaje para ir a los "sports" de mis hijas y para él era mejor que vaya con su novia y su amiga". Además, reconoció que la amenazó y que hablará con abogados.





Viciconte había contado que ella acompañaría el sábado a las chicas a estas presentaciones deportivas porque el padre tenía que trabajar y que Nicole estaba de viaje con su novio. Ese día llovió y no hubo actividad deportiva.





¡Escuchá el picante audio de Cubero!





