Eileen Díaz: "Diego es conversador, buena gente y hablaba de sus hijas con mucho cariño"

Diego Maradona en la época en que él estuvo instalado en Cuba, dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com ante el impacto de la noticia de los tres hijos que el Diez tiene en ese país. Eileen Díaz , la joven que compartió varios días al lado deen la época en que él estuvo instalado en, dialogó en exclusiva conante el impacto de la noticia de los tres hijos que eltiene en ese país.

"Habían rumores de un hijo, no en ese momento, sino después, pero no sabía que eran tres. Aunque no me asombra", comenzó.

"Yo estuve al principio de él (Diego) llegar a Cuba, las demás chicas fueron después. No sé cuál o cuáles son las de los embarazos", aclaró Eileen.





"A una la conocí y tiene un hijo varón, ella vive en Matanzas. Pero ese nene siempre se dijo que era de su novio cubano, no de Maradona. Morla (Matías) está desmintiendo los nombres que conozco. Aunque ese es su trabajo", enfatizó.





Maradona, Eileen explicó: "Estuve más o menos tres meses visitándolo, casi siempre los fines de semana, por la escuela se me complicaba. Nunca más tuve contacto con él ni con sus amigos hasta ahora que me reencontré con Ferro Viera y recordamos aquellos tiempos". Sobre su vínculo por aquel entonces conexplicó:

Consultado sobre ese tiempo de descontrol de Diego y su círculo íntimo, Díaz afirmó: "Sí, al menos en ese principio de su llegada a Cuba. Después tengo entendido que se calmó. Había muchas fiestas, mucha gente... Después en los boliches estaba rodeado de muchos que lo protegían porque todos querían conocerlo".

Y ante la pregunta de cómo es Maradona en el día a día, aseguró: "Él es súper tranquilo. Siempre escuchando música y hablando de sus hijas con mucho cariño, siempre las nombraba. Jugando al golf, muy conversador, haciendo anécdotas con cantantes famosos, todos amigos de él claro. Es buena gente, común y corriente, eso fue lo que conocí en esa época".