"Caiga Quien Caiga" (CQC), volvieron a salir a la luz a raíz de la visita de Eduardo de la Puente a "Incorrectas", el ciclo conducido por Moria Casán por América. Las internas entre los ex integrantes del mítico ciclo





El periodista disparó con munición gruesa contra su ex amigo Mario Pergolini, con quien trabajó no sólo en el emblemático "Caiga quien caiga" sino también en el ciclo radial "¿Cuál es?".





Carolina Losada, una de las integrantes del equipo de Moria, le consultó: "A mí me gustaría saber en qué te decepcionó a vos Mario Pergolini para que dijeras en una nota que él tenía como otra moral. ¿Cuáles fueron esas decepciones que sufriste?". A sabiendas de que De la Puente ya no tiene trato con Pergolini, de quien fue amigo personal





Ante esa pregunta, De la Puente comenzó dando algunas vueltas, pero al final, su respuesta fue tajante: "Digamos que por haber sido muy amigo de él... Y, ojo, fueron muchos años juntos.... Y la gente no crece toda para el mismo lado. Entonces, digamos que en algún punto los caminos medio se bifurcaron. Yo me transformé en un hippie roñoso al que no le importa tener una banda y salir a tocar en cualquier lado y volver sin un mango ni nada por el estilo, y Mario sacó a relucir su espíritu empresarial".





"No digo que esté bien o que esté mal... Está bárbaro, el tipo va por ese lado y lo hace muy bien -añadió De la Puente-. Pero para llevar adelante la tarea de empresario es como que tenés que tener ciertas aptitudes espirituales que yo por ahí no comparto, pero no digo que estén buenas ni malas".





