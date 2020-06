Eduardo Fort rompió el silencio: "Es un tema de celos de una ex que está despechada"

Karina Antoniali, ex esposa de Eduardo Fort, denunció en sede policial que Rocío Marengo se instaló en la casa del empresario y actual pareja, poniendo en riesgo a sus hijos al violar la cuarentena.

Eduardo salió al aire este martes en "Intrusos", América, y contó su versión: "Yo no soy de discutir en la televisión lo que pasa en la familia pero ya me excede esto y me pone nervioso".

"Mi ex es la primera en romper la cuarentena, no hace un trabajo esencial, estuvo invitando gente, carpintero, todo. No entiendo la preocupación ahora", aclaró el empresario.

Y añadió: "Es un tema netamente de celos y que la ve a Rocío en casa. Yo estoy con mis hijos en casa. Todo lo demás es una interna familiar, nos dejamos mutuamente con mi ex, ya estoy cansado de todo esto".

"Quiero cortar el tema acá, es una ex que está despechada. Nunca salí a hablar. Tengo el audio hasta donde ella (su ex) reconoce que rompió la cuarentena. Yo tengo permiso para salir y no me estoy moviendo", finalizó Fort.