Eduardo Fort dio la cara y habló de Rocío Marengo

El viernes pasado, la familia de Ricardo Fort, junto a la productora que pondrá en Star + la serie documental sobre la vida del empresario, inició la grabación de la pieza que se estrenará en el 2022.

Entre los presentes se encontraba el hermano de Ricardo Fort, Eduardo Fort, quien en medio del fragor por el inicio de las grabaciones donde participaron todos los familiares, tuvo un espacio para hablar del escándalo con su pareja, Rocío Marengo, iniciado tras la catarsis que la rubia hizo en el programa de Marcelo Tinelli.

En los últimos días surgieron rumores de final de relación entre la modelo y el empresario, hermano de Ricardo Fort, tras aquella fuerte crítica que le hizo ella a él en público.

“Estoy en mi edificio de soltera, no es que esté soltera, pero son mis amigas de ahí, que siempre me bancan y me dejan notitas por debajo de la puerta”, comenzó Rocío.

"Todo bárbaro, todo muy bien. Vamos a ver si viene (Eduardo) pero dejen de decir que estoy separada porque estoy con Edu", aclaró la modelo en su presentación del lunes en La Academia, ante la consulta de Marcelo Tinelli sobre su situación de pareja.