Eduardo Feinmann y Daniel Filmus se dijeron todo en la cara en el especial de "Pamela a la noche"

América lleva adelante una semana especial con programas de su grilla que ocupan un lugar en el prime time de la emisora mientras se espera el relanzamiento de "Intratables" (lunes 6 de mayo) con Fabián Doman.





"Pamela a la noche" tuvo su espacio y en la nómina de invitados estaba Eduardo Feinmann, quien trabaja en A24 y Radio La Red. En la noche del 1 de mayo,





Cierto es que Eduardo analizó la actualidad política y cuando habló sobre Cristina Kichner le dijo en la cara a Daniel Filmus: "Acá tenés a una persona que se cansó de perder elecciones y sigue defendiendo lo indefendible".





Al terminar la charla con la conductora, Pamela le abrió el juego al ex ministro de educación que no se quedó callado: "Debe haber cambiado de pensamiento porque cuando estaba en Radio 10 me dijo que era el mejor ministro de educación que vio".





El cruce completo:

Embed