Eduardo Feinmann vs. Cristina: "Yo tengo todo el tiempo del mundo, a ella la espera la cárcel"

Por Christian Rodríguez Acevedo.

Este miércoles, la ex presidenta Cristina Kirchner se presentó en los tribunales de Retiro para asistir a una audiencia judicial por una demanda civil que entabló contra el periodista Eduardo Feinmann por difamación, pero la ex mandataria no quiso cruzarse con el comunicador y, finalmente, no hubo conciliación entre las partes.

Así las cosas, PrimiciasYa.com se comunicó con Eduardo Feinmann, quien muy amablemente nos contó algunos detalles del "no encuentro".

"Yo no tenía ninguna intención de llegar a un acuerdo con la Jefa de la banda", arrancó a contarnos Feinmann. Y siguió: "No tengo que pedirle ninguna disculpa o mostrar arrepentimiento a la presidente más corrupta de la historia argentina".

Luego, Feimann destrozó a Cristina Kirchner, cuando le preguntamos por el motivo que habría tenido la ex mandataria para no querer enfrentase personalmente con él. "Porque tiene miedo de estar cara a cara con un Periodista que no es ni amigo ni esclavo".

Finalmente, Eduardo Feinmann se mostró inalterable en su afán por plantarse legalmente ante Cristina: "Quiero llegar hasta el final en la causa. Tengo todo el tiempo del mundo. A ella la espera la cárcel", concluyó.