Eduardo Feinmann habló después del parte médico de Florencia Kirchner que mostró Cristina

Florencia Kirchner tras el parte médico de su hija que difundió en Twitter Cristina Fernández de Kirchner. Eduardo Feinmann habló sobre la salud detras el parte médico de su hija que difundió en Twitterde





La ex presidenta explicó que su hija, que está en Cuba, fue diagnosticada de un "trastorno de estrés postraumático".

El mismo arrojó también entre otros puntos un "bajo peso corporal" y una "linfedema ligero de miembros inferiores de etiología no precisada".

"Fue ella (Florencia), en virtud de las mentiras y falsedades publicadas en estos días, quien me pidió que se conozcan públicamente", aclaró la ex mandataria.

Embed El viernes, en Tribunales, presentaremos el resumen de la historia clínica de Florencia donde se detallan los diagnósticos médicos sobre su salud. Fue ella, en virtud de las mentiras y falsedades publicadas en estos días, quien me pidió que se conozcan públicamente. pic.twitter.com/pBn32xSwh7 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 21 de marzo de 2019



Ante esto, Feinmann fue contundente al analizar la historia clínica y expresó su opinión sobre la decisión que llevó a Florencia a tratarse en el país centroamericano.





"Indudablemente como Florencia no tiene el blindaje de los fueros, había que buscarle un blindaje en un lugar seguro y encontraron el blindaje cubano", comenzó diciendo el conductor de Radio La Red AM 910. comenzó diciendo el conductor de A24

Embed



Luego, Feinmann leyó la hoja que compartió CFK y la analizó: "Esto es lo que indudablemente buscaban, este es el blindaje que buscaban para que la nena no vuelva. 'La paciente se encuentra realizándose un estudio integral que aún no ha a culminado y tratamiento fisoterapéutico diario. Por todo lo anterior no se recomienda viajar' ¡Como anillo al dedo! ¡Genial! Era lo que estaban buscando para Florencia Kirchner que también integra la banda criminal junto con su mamá, su hermano, empresarios y amigos del poder kirchnerista".





"Indudablemente te debe estar dando un estresazo enorme estar metida en medio e una banda criminal. Debe ser muy traumático, indudablemente. Ahora yo no se si esto se trata de un estrés post traumatico o lo que yo llamo "sindrome del timor cancri'. Yo creo que es miedo a los barrotes. Timor es miedo y cancri es barrote. Es el cagazo cancri. Te debe pasar. Ahora de ahí a sacarla del país, dejarla afuera, hacer una presentación judicial...", cerró el periodista.